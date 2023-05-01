Сумщина: оккупанты совершили 14 обстрелов пограничных общин, зафиксировано 139 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В течение дня оккупанты совершили 14 обстрелов приграничных общин Сумщины, зафиксировано 139 взрывов. Об этом сообщают в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.
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"В течение дня россияне совершили 14 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 139 взрывов. Обстрелы подверглись населенные пункты Белопольского, Юнаковского Сумского района, Шалыгинского, Середино-Будского Шосткинского района территориальных общин", - говорится в сообщении.
Детали
Так, отмечается, что по Белопольскому обществу враг бил из минометов - зафиксировано 40 взрывов. Также были произведены обстрелы из ствольной артиллерии.
В Шалыгинской общине россияне сбросили 8 мин. Также был обстрел из АГС – раздались 3 взрыва.
По Юнаковской общине враг вел минометный обстрел – было слышно 4 взрыва.
В Середино-Будской общине зафиксирован обстрел из миномета – раздались 2 взрыва.
Как отмечается, никто из жителей в результате обстрелов не пострадал.
Дополнение
В Сумской ОВА сообщили, что мирный житель области получил ранение из-за несоблюдения минной безопасности.
Сегодня около 13.00 в Середино-Будской общине Шосткинского района во время работы в поле на мине взорвался трактор.
Тракторист заехал на поле, проигнорировав таблички "Мины", – написали в ОВА.
В результате подрыва тракторист получил ранения нижних и верхних конечностей. Раненому оказана первичная медицинская помощь и доставлена в больницу.
Напомним
Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов приграничья Сумщины, Черниговщины и Харьковщины.