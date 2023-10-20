Ворог уночі випустив 4 ракети по Костянтинівці на Донеччині - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Російські війська вночі завдали чотири ракетних удари по Костянтинівці у Донецькій області, повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
Цитата
"Донецька область: вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків та будівля школи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав", - написав Клименко у Telegram.
Доповнення
Ніч видалася неспокійною не лише у Донецькій області: ворог бив по Херсонщині та Харківщині.