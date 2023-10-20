Враг ночью выпустил 4 ракеты по Константиновке в Донецкой области - МВД

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"Донецкая область: ночью враг выпустил 4 ракеты по городу Константиновка. Повреждены 6 многоквартирных домов и здание школы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", - написал Клименко в Telegram.

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Ночь выдалась неспокойной не только в Донецкой области: враг бил по Херсонской и Харьковской областях.