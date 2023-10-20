Армія рф уночі била по Херсону, вранці завдала авіаудар по Бериславу, є жертва - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали авіаудар по Бериславу у Херсонській області і вбили людину, вночі вдарили з артилерії по Херсону та інших населених пунктах, повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
Цитата
"Близько години тому російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію", - повідомив голова МВС у Telegram.
Деталі
У Херсонській області, з його слів, окупанти здійснили 6 авіаударів по селах Бериславського району. Під ударом був і Берислав – російські військові обстріляли місто з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.
"Херсон: опівночі ворог почав обстріл з артилерії. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих", - зазначив Клименко.
З його слів, ніч видалася неспокійною не лише на Херсонщині.
У Харківській області, зазначив міністр, російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджено 4 приватні будинки та 5 торговельних кіосків.
Нагадаємо
Окупанти за 19 жовтня обстріляли Херсонщину 97 разів, 7 людей травмовано.