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Армия рф ночью била по Херсону, утром нанесла авиаудар по Бериславу, есть жертва - МВД

Киев • УНН

 • 149193 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли авиаудар по Бериславу в Херсонской области и убили человека, ночью ударили из артиллерии по Херсону и другим населенным пунктам, сообщил в пятницу министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Армия рф ночью била по Херсону, утром нанесла авиаудар по Бериславу, есть жертва - МВД

Цитата

"Около часа назад российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб. Подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют территорию", - сообщил глава МВД в Telegram.

Детали

В Херсонской области, по его словам, оккупанты совершили 6 авиаударов по селам Бериславского района. Под ударом был и Берислав – российские военные обстреляли город из РСЗО и артиллерии. Поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

"Херсон: в полночь враг начал обстрел из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Клименко.

По его словам, ночь выдалась неспокойной не только в Херсонской области.

В Харьковской области, отметил министр, российские военные нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. Повреждены 4 частных дома и 5 торговых киосков.

Напомним

Оккупанты за 19 октября обстреляли Херсонскую область 97 раз, 7 человек травмированы.

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