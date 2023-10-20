Армия рф ночью била по Херсону, утром нанесла авиаудар по Бериславу, есть жертва - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли авиаудар по Бериславу в Херсонской области и убили человека, ночью ударили из артиллерии по Херсону и другим населенным пунктам, сообщил в пятницу министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
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"Около часа назад российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб. Подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют территорию", - сообщил глава МВД в Telegram.
Детали
В Херсонской области, по его словам, оккупанты совершили 6 авиаударов по селам Бериславского района. Под ударом был и Берислав – российские военные обстреляли город из РСЗО и артиллерии. Поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.
"Херсон: в полночь враг начал обстрел из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Клименко.
По его словам, ночь выдалась неспокойной не только в Херсонской области.
В Харьковской области, отметил министр, российские военные нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. Повреждены 4 частных дома и 5 торговых киосков.
Напомним
Оккупанты за 19 октября обстреляли Херсонскую область 97 раз, 7 человек травмированы.