Окупанти обстріляли Херсонщину 97 разів: 7 людей травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Російські окупанти здійснили 97 обстрілів територій Херсонської області. Унаслідок чого 7 людей отримали поранення. Також на ранок військові рф атакували з авіації два населених пункти Херсонщини. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів,” - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та навчальний заклад у Бериславі; адмінбудівлю у Херсоні.
Через російську агресію 7 людей дістали поранення.
У п'ятницю близько 04:00 армія рф вдарила з авіації по двох населених пунктах Херсонщини. По Зміївці ворог випустив 4 авіабомби. Ще дві КАБ поцілили по Новобериславу.
Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
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Уночі у Херсоні лунали вибухи.