Оккупанты обстреляли Херсонскую область 97 раз: 7 человек травмированы

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“За минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 461 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов,” - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание и учебное заведение в Бериславе; админздание в Херсоне.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

В пятницу около 04:00 армия рф ударила из авиации по двум населенным пунктам Херсонщины. По Змиевке враг выпустил 4 авиабомбы. Еще две КАБ попали по Новобериславу.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Напомним

Ночью в Херсоне раздавались взрывы.