Ворог наніс масований удар по Харківщині: 5 людей загинуло, ще 10 отримали поранення

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 2924 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 17081 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 28498 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 49763 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 41258 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 88093 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 66646 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59501 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118756 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183071 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 32961 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 24232 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 68904 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 20618 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 16578 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 49763 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 70124 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 88093 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 216363 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 266648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 17421 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 21456 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 26146 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 30600 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 46210 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ворог наніс масований удар по Харківщині: 5 людей загинуло, ще 10 отримали поранення

Київ • УНН

 • 884953 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Ворог наніс масований удар по Харківській області, внаслідок обстрілу, а також підриву невідомих вибухових пристроїв 5 людей загинуло, ще 10 отримали поранення. Серед постраждалих є й діти. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Ворог наніс масований удар по Харківщині: 5 людей загинуло, ще 10 отримали поранення

Деталі

Зазначається, що ворог масовано обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Так, сьогодні о 4:30 ранку ворог з мінометів обстріляв с. Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості.

Протягом минулої доби у с. Лиман Чугуївського району було пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа. У с. Олександрівка Богодухівського району також внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок.

Повідомляється, що внаслідок чергового удару керованими авіабомбами по смт Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. 2 людей загинули – 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення 3 літні жінки та 3-річний хлопчик.

Внаслідок танкового обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років.

Крім того, поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. За уточненою інформацією, загинула 37-річна жінка. Водій автомобіля, чоловік 36 років, отримав поранення. Дві дівчинки 12 та 15 років та хлопчик 12 років зазнали поранень. Стан хлопчика важкий.

Також, близько 18:10 біля с. Сулигівка Ізюмського району в лісі, на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 40 років. Від отриманих травм він загинув на місці.

Нагадаємо

Окупанти завдали артилерійського удару по Очакову в Миколаївській області, внаслідок обстрілу є руйнування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.54
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61