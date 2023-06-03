Враг нанес массированный удар по Харьковской области: 5 человек погибли, еще 10 получили ранения

Детали

Отмечается, что враг массированно обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Так, сегодня в 4:30 утра враг из минометов обстрелял с. Ивашки Богодуховского района. Погиб мужчина 67 лет. В селе повреждены двухэтажный многоквартирный и частный дома. Также поврежден объект гражданской промышленности.

За прошедшие сутки в с. Лиман Чугуевского района было повреждено 2 частных дома, произошел пожар. В с. Александровка Богодуховского района также в результате обстрелов оккупантов разрушен дом.

Сообщается, что в результате очередного удара управляемыми авиабомбами по пгт Ковшаровка Купянского района поврежден жилой дом. 2 человека погибли – 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения 3 пожилые женщины и 3-летний мальчик.

В результате танкового обстрела пгт Двуречная Купянского района ранения получили мужчина и женщина 70 и 73 лет.

Кроме того, вблизи сел Морозовая Долина и Лемищина Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. По уточненной информации, погибла 37-летняя женщина. Водитель автомобиля, мужчина 36 лет, получил ранения. Две девочки 12 и 15 лет и мальчик 12 лет получили ранения. Состояние мальчика тяжелое.

Также, около 18:10 возле с. Сулиговка Изюмского района в лесу, на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 40 лет. От полученных травм он погиб на месте.

Напомним

Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Очакову в Николаевской области, вследствие обстрела есть разрушения.