Ворог готує викрадення дітей з Енергодару
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Загарбники готують викрадення дітей з окупованого Енергодару. Про це УНН повідомляє з посиланням на Телеграм-канал «Енергодар».
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«У місцевих школах та садочках тимчасово окупованого міста-супутника Запорізької АЕС розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня», - повідомляє Телеграм-канал.
Уточнюється, що вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу.
«Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі», - йдеться у повідомленні.
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