Враг готовит похищение детей из Энергодара

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«В местных школах и садиках временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля», - сообщает Телеграм-канал.

Уточняется, что вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу.

«Сейчас орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи», - говорится в сообщении.

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