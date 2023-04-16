Враг готовит похищение детей из Энергодара
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Захватчики готовят похищение детей из оккупированного Энергодара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Телеграмм-канал «Энергодар».
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«В местных школах и садиках временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля», - сообщает Телеграм-канал.
Уточняется, что вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу.
«Сейчас орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи», - говорится в сообщении.
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