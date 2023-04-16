В «лнр» почався призов юнаків, яким тільки має виповнитися 18 років

Цитата

«Тим часом у так званій «лнр» уведено в дію указ стосовно забезпечення призову на військову службу громадян 1996-2005 років народження. Тобто, забиратимуть тих, кому в цьому році тільки виповнюється 18 років.

У ті громади, де військові комісаріати відсутні, для забезпечення планової роботи призовних комісій буде організовано доставку членів комісій», - повідомили в Луганській ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закон рф про електронні повістки свідчить, що москва очікує затяжного конфлікту - британська розвідка



