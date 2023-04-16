В «лнр» почався призов юнаків, яким тільки має виповнитися 18 років
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На території так званою «лнр» почався призов юнаків, яким тільки цього року виповнюється 18. Про це УНН повідомляє посиланням на інформацію оприлюднену Луганською обласна військова адміністрація.
Цитата
«Тим часом у так званій «лнр» уведено в дію указ стосовно забезпечення призову на військову службу громадян 1996-2005 років народження. Тобто, забиратимуть тих, кому в цьому році тільки виповнюється 18 років.
У ті громади, де військові комісаріати відсутні, для забезпечення планової роботи призовних комісій буде організовано доставку членів комісій», - повідомили в Луганській ОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закон рф про електронні повістки свідчить, що москва очікує затяжного конфлікту - британська розвідка