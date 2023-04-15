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Закон рф про електронні повістки свідчить, що москва очікує затяжного конфлікту - британська розвідка

Закон рф про електронні повістки свідчить, що москва очікує затяжного конфлікту - британська розвідка

Київ • УНН

 • 658125 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Новий російський закон усунув перешкоду, яка дозволяла деяким чоловікам ухилятися від призову, і свідчить про те, що москва очікує затяжного конфлікту в Україні, заявляє Міністерство оборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

11 квітня 2023 року держдума рф ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, придатних до військової служби. Основним наслідком цього заходу є те, що в майбутньому влада зможе вручати документи про призов в електронному вигляді, а не листами, усунувши одну перешкоду, яка раніше дозволяла декому ухилятися від призову, вказують у МО Британії.

"Оскільки дані про призов осіб тепер пов'язані в цифровому вигляді з іншими державними онлайн-сервісами, цілком імовірно, що влада каратиме тих, хто ухиляється від призову, автоматично обмежуючи права на працевлаштування та обмежуючи поїздки за кордон", - зазначають у британські розвідці.

Повідомляється, що заходи набудуть чинності пізніше цього року.

"Вони конкретно не вказують на будь-яку велику нову хвилю примусової мобілізації. Наразі росія надає пріоритет набору додаткових добровольців. Однак цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу щодо забезпечення військ, на тлі того, як росія очікує затяжного конфлікту в Україні", - повідомляють у МО Британії.

Нагадаємо

путін підписав закон щодо електронних повісток для росіян.

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