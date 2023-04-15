Закон рф об электронных повестках свидетельствует, что москва ожидает затяжного конфликта - британская разведка

Детали

11 апреля 2023 года госдума рф приняла закон о создании единого реестра лиц, пригодных к военной службе. Основным следствием этой меры является то, что в будущем власти смогут вручать документы о призыве в электронном виде, а не письмами, устранив одно препятствие, которое ранее позволяло некоторым уклоняться от призыва, указывают в МО Британии.

"Поскольку данные о призыве лиц теперь связаны в цифровом виде с другими государственными онлайн-сервисами, вполне вероятно, что власти будут наказывать тех, кто уклоняется от призыва, автоматически ограничивая права на трудоустройство и ограничивая поездки за границу", - отмечают в британской разведке.

Сообщается, что меры вступят в силу позже в этом году.

"Они конкретно не указывают на какую-либо большую новую волну принудительной мобилизации. В настоящее время россия отдает приоритет набору дополнительных добровольцев. Однако эта мера, скорее всего, является частью долгосрочного подхода по обеспечению войск, на фоне того, как россия ожидает затяжного конфликта в Украине", - сообщают в МО Великобритании.

Напомним

путин подписал закон об электронных повестках для россиян.