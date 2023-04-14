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путін підписав указ щодо електронних повісток для громадян

путін підписав указ щодо електронних повісток для громадян

Київ • УНН

 • 710937 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент рф володимир путін підписав указ про створення єдиного електронного реєстру військового обліку та про електронні повістки. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ.

Цитата

"Керівники, інші відповідальні за військово-облікову роботу посадові особи (працівники) організацій зобов'язані: оповіщати громадян про виклики (повістки) військових комісаріатів при надходженні, у тому числі в електронній формі, таких викликів від військових комісаріатів; забезпечувати громадянам можливість своєчасної явки викликів (порядків) військових комісаріатів; надсилати необхідні для ведення військового обліку відомості про громадян, які перебувають на військовому обліку, а також не перебувають, але зобов'язаних перебувати на військовому обліку протягом п'яти днів з дня зміни відповідних відомостей, у тому числі з використанням федеральної державної інформаційної системи "Єдиний портал
державних та муніципальних послуг" у порядку, встановленому урядом російської федерації", - йдеться в указі.

Деталі

Закон передбачає створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого займуться військові комісаріати. У ньому зберігатимуться особисті дані військовозобов'язаного, у тому числі місце проживання та місце перебування, місце роботи, відомості про стан здоров'я та інші дані. Передавати відомості до реєстру будуть зобов'язані мвс, фнп, суди, медичні організації, навчальні заклади та інші відомства та організації рф.

Військкомати зможуть відправляти повістки рекомендованими листами за місцем проживання або в електронному вигляді до особистого кабінету на "Держпослугах". Повістка буде вважатися отриманою відразу після її розміщення в особистому кабінеті.

Після того, як повістка вважатиметься врученою, військовозобов'язаному забороняється виїзд із країни доти, доки він не з'явиться у військкомат. "Ухилянта" також можуть позбавити права керувати автомобілем, реєструвати нерухомість та брати кредити.

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