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путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Евана Гершковича

путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Евана Гершковича

Київ • УНН

 • 810824 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. президент рф володимир путін особисто схвалив арешт американського журналіста WSJ Евана Гершковича за звинуваченням у шпигунстві, про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як пише Bloomberg, путін особисто схвалив рішення щодо арешту журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого в росії підозрюють у шпигунстві.

Схвалення путіним арешту журналіста відображає наростальний вплив прихильників жорсткої лінії Кремля, які наполягають на поглибленні конфронтації з Вашингтоном. Та яку вони вважають незворотньою, про це розповіли Bloomberg джерела, які повідомили цю інформацію на правах анонімності.

Затримання репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, яке відбулось 29 березня, викликало гнівні засудження з боку США та союзників, ознаменувавши черговий спад у відносинах між США та рф.

"Це має стати справжнім тривожним сигналом не лише для США, але й для всього Заходу", - сказала Аліна Полякова, президент Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні.

"Це сигнал про те, що у свідомості Путіна немає шляху назад до стабільних і надійних відносин", - зазначила Полякова.

Доповнення

Затриманий журналіст, якого звинуватили у шпигунстві, зараз перебуває у московській в'язниці "Лефортово". До цього часу росія не надала консульського доступу до нього США. Кремль заявляє, що його спіймали "на гарячому", але при цьому у рф не надали жодних доказів. The Wall Street Journal заперечує ці звинувачення. За обвинувачення, яке надали Евану Гершковичу передбачено 20-річне ув'язнення.

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