Детали

Как пишет Bloomberg, путин лично одобрил решение об аресте журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в россии подозревают в шпионаже.

Одобрение путиным ареста журналиста отражает нарастающее влияние сторонников жесткой линии Кремля, которые настаивают на углублении конфронтации с Вашингтоном. И которую они считают необратимой, об этом рассказали Bloomberg источники, сообщившие эту информацию на правах анонимности.

Задержание репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, которое состоялось 29 марта, вызвало гневные осуждения со стороны США и союзников, ознаменовав очередной спад в отношениях между США и рф.

"Это должно стать настоящим тревожным сигналом не только для США, но и для всего Запада", - сказала Алина Полякова, президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

"Это сигнал о том, что в сознании Путина нет пути назад к стабильным и надежным отношениям", - отметила Полякова.

Дополнение

Задержанный журналист, которого обвинили в шпионаже, сейчас находится в московской тюрьме "Лефортово". До сих пор россия не предоставила консульского доступа к нему США. Кремль заявляет, что его поймали "на горячем", но при этом в рф не предоставили никаких доказательств. The Wall Street Journal отрицает эти обвинения. За обвинение, которое предоставили Эвану Гершковичу предусмотрено 20-летнее заключение.