рф порушує міжнародне право, не надаючи консульству США доступу до затриманого репортера WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. росія порушує міжнародне право, не надаючи доступ співробітникам консульства США до репортера Wall Street Journal Евана Гершковича. Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Патель заявив, що у ці вихідні росія офіційно повідомила Вашингтон про затримання журналіста видання "Wall Street Journal" Евана Гершковича, але Сполучені Штати Америки досі вимагають консульського доступу до Гершковича. Репортер перебуває під вартою з 29 березня за звинуваченням у шпигунстві.
"На цей час це порушення зобов'язань Росії щодо нашої консульської конвенції та порушення міжнародного права", - сказав Патель.
"Ми наголосили на необхідності того, щоб російський уряд надав цей доступ якнайшвидше", — додав він.
Доповнення
У договорі, підписаному в 1964 році, Сполучені Штати та Радянський Союз домовилися про те, що співробітникам консульств дозволяється відвідувати затриманого або заарештованого громадянина іншої держави протягом двох-чотирьох днів після затримання, залежно від їхнього місцеперебування.
Також, Сполучені Штати Америки вкотре закликали росію звільнити Гершковича і відкинули звинувачення у шпигунстві як безглузді.