рф нарушает международное право, не предоставляя консульству США доступа к задержанному репортеру WSJ

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. россия нарушает международное право, не предоставляя доступ сотрудникам консульства США к репортеру Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Патель заявил, что в эти выходные россия официально уведомила Вашингтон о задержании журналиста издания "Wall Street Journal" Эвана Гершковича, но Соединенные Штаты Америки до сих пор требуют консульского доступа к Гершковичу. Репортер находится под стражей с 29 марта по обвинению в шпионаже.

"В настоящее время это нарушение обязательств России по нашей консульской конвенции и нарушение международного права", - сказал Патель.

"Мы подчеркнули необходимость того, чтобы российское правительство предоставило этот доступ как можно быстрее", — добавил он.

Дополнение

В договоре, подписанном в 1964 году, Соединенные Штаты и Советский Союз договорились о том, что сотрудникам консульств разрешается посещать задержанного или арестованного гражданина другого государства в течение двух-четырех дней после задержания, в зависимости от их местонахождения.

Также, Соединенные Штаты Америки в очередной раз призвали россию освободить Гершковича и отвергли обвинения в шпионаже как нелепые.

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