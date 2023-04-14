путин подписал указ об электронных повестках для граждан

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"Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций обязаны: оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов от военных комиссариатов; обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов; направлять необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг "в порядке, установленном правительством российской федерации", - говорится в указе.

Детали

Закон предусматривает создание цифрового реестра воинского учета, ведением которого займутся военные комиссариаты. В нем будут храниться личные данные военнообязанного, в том числе место жительства и место пребывания, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные. Передавать сведения в реестр будут обязаны мвс, фнп, суды, медицинские организации, учебные заведения и другие ведомства и организации рф.

Военкоматы смогут отправлять повестки заказными письмами по месту жительства или в электронном виде в личный кабинет на "Госуслугах". Повестка будет считаться полученной сразу после ее размещения в личном кабинете.

После того, как повестка будет считаться врученной, военнообязанному запрещается выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат. "Уклониста" также могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.

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