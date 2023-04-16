В "лнр" начался призыв юношей, которым только должно исполниться 18 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На территории так называемой «лнр» начался призыв юношей, которым только в этом году исполняется 18. Об этом УНН сообщает ссылкой на информацию обнародованную Луганской областной военной администрацией.
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«Тем временем в так называемой «лнр» введен в действие указ по обеспечению призыва на военную службу граждан 1996-2005 годов рождения. То есть, будут забирать тех, кому в этом году только исполняется 18 лет.
В те громады, где военные комиссариаты отсутствуют, для обеспечения плановой работы призывных комиссий будет организована доставка членов комиссий», - сообщили в Луганской ОГА.
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