Ворог далі б'є по Харкову: під ударом опинилися склад та ринок

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7035 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти не припиняють обстріли Харкова, пише УНН з посиланням на ДСНС та відео з соцмереж.

Деталі

За даними ДСНС, 16 березня внаслідок обстрілів у Слобідському районі у складській будівлі виникла пожежа на площі близько 1 тис. 500 м кв. Інформація, щодо жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 50 осіб та 9 од. техніки.

16 березня внаслідок обстрілу одного з ринків на Салтівці у Харкові двоє людей загинули, ще п'ятеро поранених, сказав Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Доповнення

За даними ДСНС, усього на місці зруйнованих будівель, за весь час війни на Харківщині, вдалось врятувати 189 людей.

Від початку війни окупанти вбили понад 500 мирних жителів Харкова.

Українські Національні Новини

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