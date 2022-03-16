Від початку війни окупанти вбили понад 500 мирних жителів Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Від початку війни російські окупанти вбили понад 500 мирних жителів Харкова. Про це УНН інформує з посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області.
Цитата
"Тільки за підтвердженими даними, з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних жителів, 88 із них рятувальникам довелося діставати з-під завалів. Пошукові роботи не припиняються. Завдяки роботі рятувальників на місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалося врятувати 189 людей життів", — йдеться в повідомленні.
Деталі
Загалом сьогодні рятувальники дістали з-під завалів 4 людей, відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 2 загиблих. На місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалось врятувати 189 людських життів.
Додамо
Російські окупанти зруйнували історичний центр Харкова, цілі житлові мікрорайони, школи, лікарні, дитсадочки та об’єкти інфраструктури.