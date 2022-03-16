С начала войны оккупанты убили более 500 мирных жителей Харькова

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"Только по подтвержденным данным, с начала войны в Харькове захватчики цинично убили более 500 мирных жителей, 88 из них спасателям пришлось доставать из-под завалов. Поисковые работы не прекращаются. Благодаря работе спасателей на месте разрушенных зданий за все время войны удалось спасти 189 жизней людей", — говорится в сообщении.

Детали

Всего сегодня спасатели достали из-под завалов 4 людей, отыскали и изъяли из-под обломков строительных конструкций 2 погибших. На месте разрушенных зданий за все время войны удалось спасти 189 человеческих жизней.

Добавим

Российские оккупанты разрушили исторический центр Харькова, целые жилые микрорайоны, школы, больницы, детские садики и объекты инфраструктуры.



