Окупанти зруйнували історичний центр Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти зруйнували історичний центр Харкова, цілі житлові мікрорайони, школи, лікарні, дитсадочки та об’єкти інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Національної поліції України.
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"Мирних мешканців міста та передмістя ворог закидає касетними бомбами, накриває артилерийським вогнем з "Градів" та "Смерчів", розстрілює крилатими ракетами. Зруйновані історичний центр Харкова, цілі житлові мікрорайони, школи, лікарні, дитсадочки, об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що харківські слідчі ретельно документують кожен воєнний злочин країни-агресора проти мирного населення Слобожанщини, щоб російські армійці відповіли за геноцид українського народу.
"Сьогодні у місті багато пошкоджених обстрілами торгових об’єктів та житлових будинків, які привертають увагу мародерів. Їх злочинну діяльність постійно припиняють поліцейські, які щодня патрулюють територію міста для попередження скоєння злочинів та правопорушень", - інформує Нацполіція.
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"У важкі часи військової навали саме правоохоронці першими приходять на захист своїх громадян. Майже два тижні харків’яни змушені жити у підвалах та бомбосховищах. Розуміючи, в яких складним умовах зараз доводиться виживати людям, поліцейські намагаються оперативно вирішувати гострі соціальні питання населення", - зазначаєтся в повідомленні.
За підтримки волонтерських організацій поліцейські щоденно надають гуманітарну допомогу містянам, самотнім та хворим людям, багатодітним родинам.
Окрім того, поліція продовжує здійснювати евакуаційні заходи та підтримувати правопорядок на залізничному вокзалі.
Також рятувальники щоденно проводять заходи щодо розмінування нерозірваних снарядів, які заполонили вулиці міста.
Поліція просить не торкатися небезпечних предметів, а відразу телефонувати за номером 102 або до ДСНС за телефоном 101.
Доповнення
15 березня російські окупанти знову вдарили по житлових будинках Харкова - пошкоджено три п'ятиповерхівки.