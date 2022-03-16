Оккупанты разрушили исторический центр Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты разрушили исторический центр Харькова, целые жилые микрорайоны, школы, больницы, детские садики и объекты инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.
Цитата
"Мирных жителей города и пригорода враг забрасывает кассетными бомбами, накрывает артиллерийским огнем из "Градов" и "Смерчей", расстреливает крылатыми ракетами. Разрушены исторический центр Харькова, целые жилые микрорайоны, школы, больницы, детские садики, объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что харьковские следователи тщательно документируют каждое военное преступление страны-агрессора против мирного населения Слобожанщины, чтобы российские армейцы ответили за геноцид украинского народа.
"Сегодня в городе много поврежденных обстрелами торговых объектов и жилых домов, привлекающих внимание мародеров. Их преступную деятельность постоянно пресекают полицейские, которые ежедневно патрулируют территорию города для предупреждения совершения преступлений и правонарушений", - информирует Нацполиция.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами уничтожено 600 домов
"В тяжелые времена военного нашествия именно правоохранители первыми приходят на защиту своих граждан. Почти две недели харьковчане вынуждены жить в подвалах и бомбоубежищах. Понимая, в каких сложных условиях сейчас приходится выживать людям, полицейские пытаются оперативно решать острые социальные вопросы населения", - отмечается в сообщении.
При поддержке волонтерских организаций полицейские ежедневно оказывают гуманитарную помощь горожанам, одиноким и больным людям, многодетным семьям.
Кроме того, полиция продолжает осуществлять эвакуационные мероприятия и поддерживать правопорядок на железнодорожном вокзале.
Также спасатели ежедневно проводят мероприятия по разминированию неразорванных снарядов, которые заполонили улицы города.
Полиция просит не дотрагиваться до опасных предметов, а сразу звонить по номеру 102 или в ГСЧС по телефону 101.
Дополнение
15 марта российские оккупанты снова ударили по жилым домам Харькова - повреждены три пятиэтажки.