Окупанти знову вдарили по житлових багатоповерхівках Харкова

Цитата

"15 березня близько 11:00 у місті Харків внаслідок обстрілу пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки, в одному з яких зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи в одному під’їзді, без послідуючого горіння", - вказали у ДСНС у Telegram.

Підрозділами ДСНС врятовано 21 особу та 12 евакуйовано.

Від ДСНС залучено 20 осіб та 8 од. техніки.

Доповнення

У Харкові внаслідок обстрілів окупантами знищено 600 будинків.