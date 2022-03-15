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Окупанти знову вдарили по житлових багатоповерхівках Харкова

Окупанти знову вдарили по житлових багатоповерхівках Харкова

Київ • УНН

 • 162095 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Російські окупанти знову вдарили по житлових будинках Харкова - пошкоджено три п'ятиповерхівки. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Цитата

"15 березня близько 11:00 у місті Харків внаслідок обстрілу пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки, в одному з яких зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи в одному під’їзді, без послідуючого горіння", - вказали у ДСНС у Telegram.

Підрозділами ДСНС врятовано 21 особу та 12 евакуйовано.

Від ДСНС залучено 20 осіб та 8 од. техніки.

Доповнення

У Харкові внаслідок обстрілів окупантами знищено 600 будинків.

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