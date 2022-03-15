Оккупанты снова ударили по жилым многоэтажкам Харькова

Цитата

"15 марта около 11:00 в городе Харьков в результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, в одном из которых разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде, без последующего горения", - указали в ГСЧС в Telegram.

Подразделениями ГСЧС спасен 21 человек и 12 эвакуированы.

От ГСЧС привлечено 20 человек и 8 ед. техники.

Дополнение

В Харькове в результате обстрелов оккупантами уничтожено 600 домов.