Оккупанты снова ударили по жилым многоэтажкам Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Российские оккупанты снова ударили по жилым домам Харькова - повреждены три пятиэтажки. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"15 марта около 11:00 в городе Харьков в результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, в одном из которых разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде, без последующего горения", - указали в ГСЧС в Telegram.
Подразделениями ГСЧС спасен 21 человек и 12 эвакуированы.
От ГСЧС привлечено 20 человек и 8 ед. техники.
Дополнение
В Харькове в результате обстрелов оккупантами уничтожено 600 домов.