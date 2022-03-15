У Харкові внаслідок обстрілів окупантами знищено 600 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Харкові внаслідок обстрілів російськими окупантами знищено 600 будинків. Про це інформує Національна поліція України, пише УНН.
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“Харківщина кожного дня здригається від потужних вибухів, житловий фонд зазнає тотальних руйнувань. На сьогоднішній день у місті повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей. Мешканці Слобожанщини мужньо переносять тяготи війни”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Попри обстріли, як вказано, громадяни підтримують порядок на вулицях. Поліція Харкова оперативно реагує на повідомлення громадян про факти мародерства, інші злочини та правопорушення.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції, значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів.
Ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів.
Зокрема, вночі проти 15 березня у Києві оголосили повітряну тривогу, після чого у різних районах столиці пролунали вибухи.
Київ знову опинився під обстрілами: пошкоджені три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі та станція метро "Лук'янівська".