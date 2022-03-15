В Харькове в результате обстрелов оккупантами уничтожено 600 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами уничтожено 600 домов. Об этом информирует Национальная полиция Украины, пишет УНН.
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“Харьковская область каждый день содрогается от мощных взрывов, жилой фонд подвергается тотальным разрушениям. На сегодняшний день в городе полностью уничтожено 600 домов, без крыши над головой остались тысячи людей. Жители Слобожанщины мужественно переносят тяготы войны”, - говорится в сообщении.
Детали
Несмотря на обстрелы, как указано, граждане поддерживают порядок на улицах. Полиция Харькова оперативно реагирует на сообщения граждан о фактах мародерства, других преступлениях и правонарушениях.
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По данным Генштаба ВСУ, группировки оккупационных войск, задействованные в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей.
Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов.
В частности, ночью на 15 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего в разных районах столицы прогремели взрывы.
Киев снова оказался под обстрелами: повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро "Лукьяновская".