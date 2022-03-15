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В Харькове в результате обстрелов оккупантами уничтожено 600 домов

В Харькове в результате обстрелов оккупантами уничтожено 600 домов

Киев • УНН

 • 245765 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами уничтожено 600 домов. Об этом информирует Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Цитата

“Харьковская область каждый день содрогается от мощных взрывов, жилой фонд подвергается тотальным разрушениям. На сегодняшний день в городе полностью уничтожено 600 домов, без крыши над головой остались тысячи людей. Жители Слобожанщины мужественно переносят тяготы войны”, - говорится в сообщении.

Детали

Несмотря на обстрелы, как указано, граждане поддерживают порядок на улицах. Полиция Харькова оперативно реагирует на сообщения граждан о фактах мародерства, других преступлениях и правонарушениях.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, группировки оккупационных войск, задействованные в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей.

Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов.

В частности, ночью на 15 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего в разных районах столицы прогремели взрывы.

Киев снова оказался под обстрелами: повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро "Лукьяновская".

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