В Харькове в результате обстрелов оккупантами уничтожено 600 домов

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“Харьковская область каждый день содрогается от мощных взрывов, жилой фонд подвергается тотальным разрушениям. На сегодняшний день в городе полностью уничтожено 600 домов, без крыши над головой остались тысячи людей. Жители Слобожанщины мужественно переносят тяготы войны”, - говорится в сообщении.

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Несмотря на обстрелы, как указано, граждане поддерживают порядок на улицах. Полиция Харькова оперативно реагирует на сообщения граждан о фактах мародерства, других преступлениях и правонарушениях.

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По данным Генштаба ВСУ, группировки оккупационных войск, задействованные в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей.

Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов.

В частности, ночью на 15 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего в разных районах столицы прогремели взрывы.



Киев снова оказался под обстрелами: повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро "Лукьяновская".