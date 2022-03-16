Враг дальше бьет по Харькову: под ударом оказались склад и рынок

Детали

По данным ГСЧС, 16 марта в результате обстрелов в Слободском районе в складском здании возник пожар на площади около 1 тыс. 500 м кв. Информация относительно жертв и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечено 50 человек и 9 ед. техники.

16 марта в результате обстрела одного из рынков на Салтовке в Харькове два человека погибли, еще пятеро ранены, сказал Общественному директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Дополнение

По данным ГСЧС, всего на месте разрушенных зданий, за все время войны на Харьковщине, удалось спасти 189 человек.

С начала войны оккупанты убили более 500 мирных жителей Харькова.