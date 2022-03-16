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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ворог безуспішно намагався просунутися у бік Києва і перейшов до оборони - Генштаб ЗСУ

Ворог безуспішно намагався просунутися у бік Києва і перейшов до оборони - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 157107 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом доби російські окупанти намагалися просунутися у бік Києва. Успіху не мали, тому перейшли до оборони. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Цитата

"Російські окупаційні війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково досягли мети на Донецькому напрямку, зупинені на Миколаївському напрямку. Ворог намагається здійснювати переміщення додаткових резервів Східного воєнного округу", - йдеться в повідомленні.

“Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони", - інформує Генштаб ЗСУ.

Деталі

Повідомляється, що у зв’язку зі значними втратами на південному напрямку, командування збройних сил країни-агресора відмовилось від посилення угрупування військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії.

Зазначається, що на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Відзначено ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА “Орлан-10”. На Сіверському напрямку противника зупинено.

Доповнення

Протягом цієї ночі під Києвом тривали артилерійські бої, українська армія вела наступальні дії.

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