Враг безуспешно пытался продвинуться в сторону Киева и перешел к обороне - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В течение суток российские оккупанты пытались продвинуться в сторону Киева. Успеха не имели, поэтому перешли к обороне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
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"Российские оккупационные войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично достигли цели на Донецком направлении, остановлены на Николаевском направлении. Враг пытается осуществлять перемещение дополнительных резервов Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
"Враг совершает попытки возобновления наступательных действий в направлении на Вышгород. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Успеха не имел, перешел к обороне", - информирует Генштаб ВСУ.
Детали
Сообщается, что в связи со значительными потерями на южном направлении, командование вооруженных сил страны-агрессора отказалось от усиления группировки войск на Полесье дополнительными резервными подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии.
Отмечается, что на Волынском направлении противник наступательных действий не проводил. Отмечено ведение воздушной разведки с применением БпЛА “Орлан-10”. На Северском направлении противник остановлен.
Дополнение
В течение этой ночи под Киевом продолжались артиллерийские бои, украинская армия вела наступательные действия.