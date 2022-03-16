Враг безуспешно пытался продвинуться в сторону Киева и перешел к обороне - Генштаб ВСУ

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"Российские оккупационные войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично достигли цели на Донецком направлении, остановлены на Николаевском направлении. Враг пытается осуществлять перемещение дополнительных резервов Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

"Враг совершает попытки возобновления наступательных действий в направлении на Вышгород. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Успеха не имел, перешел к обороне", - информирует Генштаб ВСУ.

Детали

Сообщается, что в связи со значительными потерями на южном направлении, командование вооруженных сил страны-агрессора отказалось от усиления группировки войск на Полесье дополнительными резервными подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии.

Отмечается, что на Волынском направлении противник наступательных действий не проводил. Отмечено ведение воздушной разведки с применением БпЛА “Орлан-10”. На Северском направлении противник остановлен.

Дополнение

В течение этой ночи под Киевом продолжались артиллерийские бои, украинская армия вела наступательные действия.