Знищили достатньо ворожої техніки та сили: вночі під Києвом українські військові здійснили наступ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом цієї ночі під Києвом тривали артилерійські бої, українська армія вела наступальні дії. Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, інформує УНН.
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"Усю ніч той, хто живе у Києві, на західній частині особливо і в наближених населених пунктах, вони не могли цього не чути просто. Станом на зараз, із того, що можу я говорити, в цілому все іде нормально. Я буду дуже акуратно говорити: ми знищили достатньо багато військової техніки, достатньо багато живої сили", — повідомив Денисенко.
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