Знищили достатньо ворожої техніки та сили: вночі під Києвом українські військові здійснили наступ

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"Усю ніч той, хто живе у Києві, на західній частині особливо і в наближених населених пунктах, вони не могли цього не чути просто. Станом на зараз, із того, що можу я говорити, в цілому все іде нормально. Я буду дуже акуратно говорити: ми знищили достатньо багато військової техніки, достатньо багато живої сили", — повідомив Денисенко.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний назвав оборону Києва стратегічним завданням.