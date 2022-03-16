Головнокомандувач ЗСУ Залужний запевнив, що Київ вистоїть
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний назвав оборону Києва стратегічним завданням, пише УНН.
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"Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави. До захисту столиці масово долучаються самі містяни. Київ вистоїть!" - написав Залужний у Facebook.
Доповнення
Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.