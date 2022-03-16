Главнокомандующий ВСУ Залужный заверил, что Киев выстоит
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный назвал оборону Киева стратегической задачей, пишет УНН.
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"Оборона Киева - наша стратегическая задача. Основную нагрузку несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Вместе с ними защищают столицу подразделения Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций ВС Украины и других военных формирований государства. К защите столицы массово присоединяются сами горожане. Киев выстоит!" - написал Залужный в Facebook.
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Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.