Уничтожили достаточно вражеской техники и силы: ночью под Киевом украинские военные совершили наступление
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В течение этой ночи под Киевом продолжались артиллерийские бои, украинская армия вела наступательные действия. Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона, информируетУНН.
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"Всю ночь тот, кто живет в Киеве, на западной части особенно и в приближенных населенных пунктах, они не могли этого не слышать просто. По состоянию на сейчас, из того, что могу я говорить, в целом все идет нормально. Я буду очень аккуратно говорить: мы уничтожили достаточно много военной техники, достаточно много живой силы", — сообщил Денисенко.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назвал оборону Киева стратегической задачей.