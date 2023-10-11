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Ворог 9 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини і Сумщини, уночі бив з артилерії

Ворог 9 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини і Сумщини, уночі бив з артилерії

Київ • УНН

 • 597790 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу 9 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, повідомили в ОК "Північ". Як зазначили у Сумській ОВА, вночі по області ворог бив з артилерії, пише УНН.

Цитата

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 9 обстрілів (58 вибухів) із різних видів озброєння", - повідомили в ОК "Північ" у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, у Чернігівській області минулої доби зафіксовано ворожі обстріли по Семенівській громаді, імовірно, з мінометів, по Новгород-Сіверській - імовірно, зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів. У Сумській області минулої доби фіксували обстріли ворогом Шосткинського району, імовірно, з РСЗВ та міномету. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення за минулу добу не зафіксована.

"Уночі росіяни здійснили обстріли Краснопільської громади. Вдарили з артилерії (8 вибухів) та мінометів (4 вибухи)", - повідомили у Сумській ОВА у Telegram.

Нагадаємо

Упродовж дня 10 жовтня росіяни завдали по Сумській області 82 удари.

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