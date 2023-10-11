Враг 9 раз обстрелял пограничье Черниговской и Сумской областей, ночью бил из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 9 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей, сообщили в ОК "Север". Как отметили в Сумской ОВА, ночью по области враг бил из артиллерии, пишет УНН.
Цитата
"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 9 обстрелов (58 взрывов) из разных видов вооружения", - сообщили в ОК "Север" в Telegram.
Детали
Как сообщается, в Черниговской области за прошедшие сутки зафиксированы вражеские обстрелы по Семеновской громаде, предположительно, из минометов, по Новгород-Северской - предположительно, из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов. В Сумской области за прошедшие сутки фиксировали обстрелы врагом Шосткинского района, предположительно, из РСЗО и миномета. Информация о погибших или раненых среди местного населения за минувшие сутки не зафиксирована.
"Ночью россияне совершили обстрелы Краснопольской громады. Ударили из артиллерии (8 взрывов) и минометов (4 взрыва)", - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.
Напомним
В течение дня 10 октября россияне нанесли по Сумской области 82 удара.