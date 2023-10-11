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За день росіяни завдали по Сумщині 82 удари

За день росіяни завдали по Сумщині 82 удари

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Упродовж дня 10 жовтня військові росії 21 раз обстрілювали Сумщину, всього завдали 82 удари. Внаслідок обстрілу Краснопільської громади загинула дитина. Про це повідомили у військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

Під обстрілами були такі громади:

  • Краснопільська громада: артилерійський (31 вибух) та мінометний (16 вибухів) обстріли. Внаслідок одного з артобстрілів поранення отримала 13-річна дівчина, вона померла у "швидкій" по дорозі у Суми.
  • Хотінська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Свеська громада: зафіксовано 2 вибухи з артилерії.
  • Великописарівська громада: обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (8 вибухів), гранатометний обстріл з АГС (10 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Білопільська громада: обстріл з гранатомета СПГ (2 вибухи) та міномета (1 вибух).

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