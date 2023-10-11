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За день россияне нанесли по Сумщине 82 удара

За день россияне нанесли по Сумщине 82 удара

Киев • УНН

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Киев. 11 октября. УНН. В течение дня 10 октября военные России 21 раз обстреливали Сумщину, всего нанесли 82 удара. В результате обстрела Краснопольской общины погиб ребенок. Об этом сообщили в военной администрации, передает УНН.

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Детали

Под огнем находились следующие общины:

  • Краснопольская община: артиллерийский (31 взрыв) и минометный (16 взрывов) обстрелы. В результате одного из артобстрелов ранения получила 13-летняя девушка, она скончалась в "скорой" по дороге в Сумы.
  • Хотинская община: минометный обстрел (6 взрывов).
  • Свесская община: зафиксировано 2 взрыва из артиллерии.
  • Великописаревская община: обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (8 взрывов), гранатометный обстрел из АГС (10 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов).
  • Белопольская община: обстрел из гранатомета СПГ (2 взрыва) и миномета (1 взрыв).

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