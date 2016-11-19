ВООЗ скасувала надзвичайну ситуацію через вірус Зіка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що хоча вірус Зіка все ще залишається вкрай серйозною проблемою, однак надзвичайної ситуації глобального масштабу через його поширення більше немає, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про скасування надзвичайної ситуації в глобальному масштабі, запровадженої у лютому 2016 року через епідемію вірусу Зіка.
Глава експертної групи ВООЗ щодо вірусу Зіка Девід Хейман заявив, що, хоча Зіка залишається у довгостроковій перспективі вкрай серйозною проблемою, однак надзвичайної ситуації у глобальному масштабі більше немає.
ВООЗ заявила про те, що стрімке поширення вірусу є загрозою міжнародного масштабу у лютому цього року. Вірус, який переноситься комарами, виявлений у Північній та Південній Америці, Азії та Африці. Експерти вважають, що вірус призводить до розвитку мікроцефалії у новонароджених дітей, а тому є великою небезпекою для вагітних.
Як повідомляв УНН, дослідники з Медичного центру Університету Вандербільта і Медичної школи Університету Вашингтона в Сент-Луїсі виділили антитіла людини, які змогли помітно знизити зараження вірусом Зіка у мишей.