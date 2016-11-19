ВОЗ отменила чрезвычайную ситуации из-за вируса Зика
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что хотя вирус Зика все еще остается крайне серьезной проблемой, однако чрезвычайной ситуации глобального масштаба из-за его распространение больше нет, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене чрезвычайной ситуации в глобальном масштабе, введенной в феврале 2016 года из-за эпидемии вируса Зика.
Глава экспертной группы ВОЗ в отношении вируса Зика Дэвид Хейман заявил, что, хотя Зика остается в долгосрочной перспективе крайне серьезной проблемой, однако чрезвычайной ситуации в глобальном масштабе больше нет.
ВОЗ заявила о том, что стремительное распространение вируса является угрозой международного масштаба в феврале этого года. Вирус, который переносится комарами, обнаруженный в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. Эксперты считают, что вирус приводит к развитию микроцефалии у новорожденных детей, а потому представляет большую опасность для беременных.
Как сообщал УНН, исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта и Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе выделили антитела человека, которые смогли заметно снизить заражения вирусом Зика у мышей .