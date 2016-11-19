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15 марта, 19:03 • 108771 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148784 просмотра

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15 марта, 13:08 • 120129 просмотра

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15 марта, 12:52 • 106731 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102369 просмотра

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ВОЗ отменила чрезвычайную ситуации из-за вируса Зика

ВОЗ отменила чрезвычайную ситуации из-за вируса Зика

Киев • УНН

 • 9639 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что хотя вирус Зика все еще остается крайне серьезной проблемой, однако чрезвычайной ситуации глобального масштаба из-за его распространение больше нет, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене чрезвычайной ситуации в глобальном масштабе, введенной в феврале 2016 года из-за эпидемии вируса Зика.

Глава экспертной группы ВОЗ в отношении вируса Зика Дэвид Хейман заявил, что, хотя Зика остается в долгосрочной перспективе крайне серьезной проблемой, однако чрезвычайной ситуации в глобальном масштабе больше нет.

ВОЗ заявила о том, что стремительное распространение вируса является угрозой международного масштаба в феврале этого года. Вирус, который переносится комарами, обнаруженный в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. Эксперты считают, что вирус приводит к развитию микроцефалии у новорожденных детей, а потому представляет большую опасность для беременных.

Как сообщал УНН, исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта и Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе выделили антитела человека, которые смогли заметно снизить заражения вирусом Зика у мышей .

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