ВООЗ проводить онлайн-концерт за участю зірок на підтримку медиків, які борються з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з міжнародним рухом Global Citizen проводять з 21:00 до 3:00 за київським часом спеціальний онлайн глобальний гала-концерт "Єдиний світ: удома разом" в рамках вшанування і підтримки працівників охорони здоров'я в їх боротьбі з пандемією COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВООЗ.
Відзначається, в ході концерту можна буде дізнатися про особистий досвід лікарів, медсестер і сімей з різних країн світу.
Завдяки фінансовій підтримці спонсорів і корпоративних партнерів, що надається Фонду солідарності для допомоги ВООЗ в боротьбі з пандемією COVID-19, ця спеціальна програма також дозволить зібрати кошти для місцевих і регіональних благодійних організацій, які надають продовольство, житло і медико-санітарну допомогу тим, хто більше всього потребує.
За участю Леді Гага в якості спеціального гостя, в гала-концерті беруть участь Аланіс Моріссетт, Андреа Бочеллі, Біллі Айлиш, Біллі Джо Армстронг з групи Green Day, Бурна Бой, Кріс Мартін, Девід Бекхем, Едді Веддер, Елтон Джон, Фіннеас, Ідріс і Сабріна Ельба, Джей Бальвін, Джон Ледженд, Кейсі Масгрейвс, Кіт Урбан, Керрі Вашингтон, Лан Лан, Ліззі, Малума, Пол Маккартні, Пріянка Чопра Джонас, Шах Рух Хан і Стіві Уандер.
Global Citizen - це найбільший в світі рух, учасниками якого є ті, хто вживає заходів і спонукає до дій, спрямованих на те, щоб домогтися викорінення крайньої бідності до 2030 року.
Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 150 тисяч осіб.