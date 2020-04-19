ВОЗ проводит онлайн-концерт с участием звезд в поддержку медиков, которые борются с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения совместно с международным движением Global Citizen проводят с 21:00 до 3:00 по киевскому времени специальный онлайн глобальный гала-концерт "Единый мир: дома вместе" в рамках чествования и поддержки работников здравоохранения в их борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВОЗ.
Отмечается, в ходе концерта можно будет узнать о личном опыте врачей, медсестер и семей из разных стран мира.
Благодаря финансовой поддержке спонсоров и корпоративных партнеров, которая предоставляется Фонду солидарности для помощи ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19, эта специальная программа также позволит собрать средства для местных и региональных благотворительных организаций, оказывающих продовольствие, жилье и медико-санитарную помощь тем, кто больше всего нуждается.
С участием Леди Гага в качестве специального гостя, в гала-концерте принимают участие Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Билли Джо Армстронг из группы Green Day, Бурная Бой, Крис Мартин, Дэвид Бекхэм, Эдди Веддер, Элтон Джон, Финнеас, Идрис и Сабрина Эльба, Джей Бальвин, Джон Ледженд, Кейси Масгрейвс, Кит Урбан, Керри Вашингтон, Лан Лан, Лиззи, Малума, Пол Маккартни, Приянка Чопра Джонас, Шах Рух Хан и Стиви Уандер.
Global Citizen - это крупнейшее в мире движение, участниками которого являются те, кто принимает меры и побуждает к действиям, направленным на то, чтобы добиться искоренения крайней бедности до 2030 года.
Напомним, число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек.