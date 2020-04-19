ВОЗ проводит онлайн-концерт с участием звезд в поддержку медиков, которые борются с COVID-19

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения совместно с международным движением Global Citizen проводят с 21:00 до 3:00 по киевскому времени специальный онлайн глобальный гала-концерт "Единый мир: дома вместе" в рамках чествования и поддержки работников здравоохранения в их борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВОЗ.