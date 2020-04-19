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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 3782 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 63887 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104845 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130410 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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ВОЗ проводит онлайн-концерт с участием звезд в поддержку медиков, которые борются с COVID-19

ВОЗ проводит онлайн-концерт с участием звезд в поддержку медиков, которые борются с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16300 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения совместно с международным движением Global Citizen проводят с 21:00 до 3:00 по киевскому времени специальный онлайн глобальный гала-концерт "Единый мир: дома вместе" в рамках чествования и поддержки работников здравоохранения в их борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВОЗ.

Отмечается, в ходе концерта можно будет узнать о личном опыте врачей, медсестер и семей из разных стран мира.

Благодаря финансовой поддержке спонсоров и корпоративных партнеров, которая предоставляется Фонду солидарности для помощи ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19, эта специальная программа также позволит собрать средства для местных и региональных благотворительных организаций, оказывающих продовольствие, жилье и медико-санитарную помощь тем, кто больше всего нуждается.

С участием Леди Гага в качестве специального гостя, в гала-концерте принимают участие Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Билли Джо Армстронг из группы Green Day, Бурная Бой, Крис Мартин, Дэвид Бекхэм, Эдди Веддер, Элтон Джон, Финнеас, Идрис и Сабрина Эльба, Джей Бальвин, Джон Ледженд, Кейси Масгрейвс, Кит Урбан, Керри Вашингтон, Лан Лан, Лиззи, Малума, Пол Маккартни, Приянка Чопра Джонас, Шах Рух Хан и Стиви Уандер.

Global Citizen - это крупнейшее в мире движение, участниками которого являются те, кто принимает меры и побуждает к действиям, направленным на то, чтобы добиться искоренения крайней бедности до 2030 года.

Напомним, число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек.

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