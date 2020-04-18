ВОЗ проведет концерт с участием мировых звезд в поддержку медиков, которые борются с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения совместно с международным движением Global Citizen проведут 19 апреля в 3:00 по киевскому времени специальный глобальный гала-концерт "Eдиный мир: дома вместе" в рамках чествования и поддержки работников здравоохранения в их борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВОЗ.
Отмечается, в ходе концерта можно будет узнать о личном опыте врачей, медсестер и семей из различных стран мира.
Благодаря финансовой поддержке спонсоров и корпоративных партнеров, оказываемой Фонду солидарности для помощи ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19, эта специальная программа также позволит собрать средства для местных и региональных благотворительных организаций, которые предоставляют продовольствие, жилье и медико-санитарную помощь тем, кто больше всего в них нуждается.
Эту историческую трансляцию будут вести Джимми Фэллон из TheTonightShow, Джимми Киммел из JimmyKimmelLive и Стивен Колберт из TheLateShowwithStephenColbert со Стивеном Колбертом из FriendsfromSesameStreet, которые также готовы помочь объединить людей во всем мире и вдохновить их на ответственные действия, в результате которых возрастет поддержка глобальных мер реагирования на распространение COVID-19, говорится в сообщении.
При участии Леди Гага в качестве специального гостя, в гала-концерте также примут участие Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Билли Джо Армстронг из группы Green Day, Бурна Бой, Крис Мартин, Дэвид Бекхэм, Эдди Веддер, Элтон Джон, Финнеас, Идрис и Сабрина Эльба, Джей Бальвин, Джон Ледженд, Кейси Масгрейвс, Кит Урбан, Керри Вашингтон, Лан Лан, Лиззо, Малума, Пол Маккартни, Приянка Чопра Джонас, Шах Рух Хан и Стиви Уандер.
Прямая трансляция гала-концерта "Единый мир: дома вместе" в интернете начнется в субботу, 18 апреля в 17:00 по тихоокеанскому времени США (03:00 19 апреля по киевскому времени) на каналах компаний ABC, NBC, ViacomCBS, iHeartMedia и в сетях и на платформах канадской компании Bell Media, а также на Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo и YouTube.
Средства, полученные от спонсоров и корпоративных партнеров, будут направлены в Фонд солидарности для помощи ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19 для оказания помощи и обеспечения масками, халатами и другими жизненно важными средствами медицинских работников первичного звена в различных странах, а также помощи местным благотворительным организациям, которые предоставляют продовольствие, жилье и медико-санитарную помощь тем, кто в этом больше всего нуждается.
Global Citizen — это крупнейшее в мире движение, участниками которого являются те, кто принимает меры и побуждает к действиям, направленным на то, чтобы добиться искоренения крайней нищеты к 2030 г.
Напомним, число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек.