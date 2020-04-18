ВООЗ проведе концерт за участю світових зірок на підтримку медиків, які борються з COVID-19

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з міжнародним рухом Global Citizen проведуть 19 квітня о 3:00 за київським часом спеціальний глобальний гала-концерт "Єдиний світ: удома разом" в рамках вшанування і підтримки працівників охорони здоров'я в їх боротьбі з пандемією COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВООЗ.