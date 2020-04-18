Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 150 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Станом на 5:38 суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 154209 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 37054 особи, Італії – 22745 осіб, , в Іспанії – 20002 і Франції - 18681. У Китаї загалом - 4636.
Всього у світі 2243512 інфікованих. У свою чергу, одужали 569506 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (701475), Іспанія (190839), Італія (172434), Франція (149130), Німеччина (141397) Велика Британія (109769) та Іран (79494).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19, 125 людей померли.