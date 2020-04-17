В Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19, 125 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання - рекордний добовий приріст. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 296 випадків;
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- Волинська область — 122 випадки;
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- Дніпропетровська область — 89 випадків;
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- Донецька область — 12 випадків;
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- Житомирська область — 177 випадків;
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- Закарпатська область — 150 випадків;
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- Запорізька область — 118 випадків;
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- Івано-Франківська область — 427 випадків;
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- Кіровоградська область — 218 випадків;
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- м. Київ — 705 випадків;
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- Київська область — 253 випадки;
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- Львівська область — 203 випадки;
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- Луганська область — 9 випадків;
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- Миколаївська область — 22 випадки;
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- Одеська область — 93 випадки;
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- Полтавська область — 41 випадок;
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- Рівненська область — 240 випадків;
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- Сумська область — 81 випадок;
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- Тернопільська область — 353 випадки;
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- Харківська область — 56 випадків;
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- Херсонська область — 51 випадок;
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- Хмельницька область — 38 випадків;
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- Чернівецька область — 759 випадків;
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- Черкаська область — 137 випадків;
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- Чернігівська область — 12 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.
Водночас, за даними ЦГЗ, на амбулаторному лікуванні 3 051 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 611 осіб, з них 73 дитини.
Також у ЦГЗ повідомили, що 125 людей померли внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, з них 66 чоловіків та 59 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%).
Нагадаємо, за даними МОЗ на ранок 16 квітня, в Україні був 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальні.