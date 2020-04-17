В Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. По прошедшие сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 296 случаев;
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- Волынская область - 122 случая;
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- Днепропетровская область - 89 случаев;
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- Донецкая область - 12 случаев;
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- Житомирская область - 177 случаев;
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- Закарпатская область - 150 случаев;
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- Запорожская область - 118 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 427 случаев;
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- Кировоградская область - 218 случаев;
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- г. Киев - 705 случаев;
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- Киевская область - 253 случая;
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- Львовская область - 203 случая;
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- Луганская область - 9 случаев;
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- Николаевская область - 22 случая;
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- Одесская область - 93 случая;
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- Полтавская область - 41 случай;
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- Ровенская область - 240 случаев;
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- Сумская область - 81 случай;
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- Тернопольская область - 353 случая;
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- Харьковская область - 56 случаев;
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- Херсонская область - 51 случай;
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- Хмельницкая область - 38 случаев;
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- Черновицкая область - 759 случаев;
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- Черкасская область - 137 случаев;
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- Черниговская область - 12 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020-го в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.
В то же время, по данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении 3051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка.
Также в ЦОЗ сообщили, что 125 человек умерли в результате осложнений, вызванных болезнью, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).
Напомним, по данным Минздрава на утро 16 апреля, в Украине был 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных.