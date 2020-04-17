В Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек умерли

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51599 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60462 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74482 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73890 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100919 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81307 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102050 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105658 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130759 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130269 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 101833 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 71225 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 107232 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 65353 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 59495 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 100919 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 107229 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 138382 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 181207 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 165879 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 59490 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 101832 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108516 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106991 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 106562 просмотра
Актуальное
В Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек умерли

В Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек умерли

Киев  •  УНН

 • 128495 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. По прошедшие сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай", - сообщили в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 296 случаев;
  • Волынская область - 122 случая;
  • Днепропетровская область - 89 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 177 случаев;
  • Закарпатская область - 150 случаев;
  • Запорожская область - 118 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 427 случаев;
  • Кировоградская область - 218 случаев;
  • г. Киев - 705 случаев;
  • Киевская область - 253 случая;
  • Львовская область - 203 случая;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 93 случая;
  • Полтавская область - 41 случай;
  • Ровенская область - 240 случаев;
  • Сумская область - 81 случай;
  • Тернопольская область - 353 случая;
  • Харьковская область - 56 случаев;
  • Херсонская область - 51 случай;
  • Хмельницкая область - 38 случаев;
  • Черновицкая область - 759 случаев;
  • Черкасская область - 137 случаев;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020-го в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

В то же время, по данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении 3051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка.

Также в ЦОЗ сообщили, что 125 человек умерли в результате осложнений, вызванных болезнью, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

Напомним, по данным Минздрава на утро 16 апреля, в Украине был 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы